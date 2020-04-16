إسبانيا تحصي 551 وفاة جديدة بـ«كورونا» مسجلة ارتفاعاً خفيفاً

علنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، إحصاء 551 وفاة جديدة جراء وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، مسجّلةً ارتفاعا طفيفا في عدد الوفيات اليومي مقارنةً بالانخفاض المسجّل أمس الأربعاء.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمرض إلى 19130 شخصاً في ثالث بلد أكثر تضرراً من الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

وأُعلن، أمس الأربعاء، عن 523 وفاة.

ومن بين ضحايا الوباء، اليوم الخميس، الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا الذي تُوفي عن 70 عاماً في منطقة أستورياس (شمال) حيث كان يقطن، وفق ما أعلنت الدار الناشرة لكتبه.

وتعتبر السلطات الإسبانية أنه تمّ تجاوز ذروة المرض في مطلع شهر أبريل الجاري، عندما بلغ عدد الوفيات اليومي 950 في الثاني من أبريل.

وتخضع إسبانيا لأحد أشدّ تدابير العزل في أوروبا منذ 14 مارس الماضي. ولا يُسمح بخروج السكان من منازلهم إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية أو لإجراء نزهة قصيرة للكلاب ويُمنع خروج الأطفال إطلاقاً.

وتمّ تمديد هذا العزل حتى 25 أبريل ضمناً لكن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتمّ تمديد الإغلاق مرة جديدة على الأرجح.

وبعد أسبوعين من التوقف شبه الكامل للاقتصاد منذ أواخر مارس، استأنف قسم من العاملين عملهم في المصانع وورش العمل الاثنين. لكن العمل عن بعد لا يزال سائداً حيثما أمكن.