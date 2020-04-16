مصر تسجل إصابات جديدة وتعلن “الإغلاق الكامل” في عطلة شم النسيم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 أبريل 2020 10:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع طفيف عن حصيلة اليوم السابق، وارتفاع عدد المتعافين إلى 596 شخصا، بينما جرى تسجيل 13 حالة وفاة.

مندوب فندقي دائم بالمستشفيات

وعقدت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في ٦ مستشفيات للعزل وهي “أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات و مستشفى الشيخ زايد آل نهيان” وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.

وفي سياق متصل توجهت الوزيرة بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على الهدية التي أرسلتها تضامنًا مع الشعب المصري فجر اليوم، وهي شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19)، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

كما أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من الجانب الصيني لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلي 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية.

“الإغلاق الكامل” في عطلة “شم النسيم”

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 مريضا.

كما أعلن عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

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وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس في مصر بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

أعلنت مصر، الخميس، فرض “غلق كامل” للمحال التجارية ومراكز التسوق ومناطق عامة أخرى، بالإضافة إلى تعليق العمل بكل وسائل النقل العام، خلال عطلة “شم النسيم”، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن يوم العشرين من أبريل، سيشهد فرض “غلق كامل” للمحال التجارية والمولات والحدائق والشواطئ يوم الاثنين المقبل للحد من التجمعات.

كما سيتم تعليق العمل بكل وسائل النقل العام بما في ذلك القطارات، ووقف أتوبيسات الرحلات بين المحافظات والمدن، لتجنب انتشار فيروس كورونا أثناء “شم النسيم”.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات المصرية “تنظر بقلق إلى تواجد المواطنين في الشارع بكثافة”، مشددا على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو الحفاظ على صحة المواطن.