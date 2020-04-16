تطوان تسجل صفر إصابة بـ”كورونا” منذ أربعة أيام

حافظت مدينة تطوان على صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أربعة أيام، على غرار باقي مدن جهة الشمال التي سجلت ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالجائحة.

وبحسب معطيات رسمية من مديرية جهة الشمال للصحة، فإن عدد الإصابات في مدينة تطوان استقر في 48 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 7 أشخاص، وعدد الوفيات 4 حالات.

وأضافت المعطيات ذاتها أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بـ”كوفيد19″ في الجهة بلغت إلى حدود الساعة السادسة مساء إلى 228 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 26 شخصا، واستقرت الوفيات في 11 شخصا.