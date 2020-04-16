تنتحل صفته وتنشر أخبارا كاذبة.. العثماني يتبرأ من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

تبرأ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا فايسبوك تحمل اسمه مزيفة وتنشر أخبارا غير صحيحة وتنسبها لرئاسة الحكومة، الغرض منها التشويش على مسار التدابير التي اتخذتها الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، توضيحا حول هذه الحسابات التي لا علاقة لها برئيس الحكومة، إذ إنه تم التواصل مع إدارة فيسبوك لحذف هذه الحسابات.

وأضاف المصدر ذاته أنه الحسابات الرسمية لرئيس الحكومة هوما صفحتين، الأولى في فيسبوك رابطها هو: www.fb.com/elotmanisaad، والصفحة الثانية على موقع “تويتر” ورابطها: www.twitter.com/elotmanisaad.

أما بالنسبة للصفحات المؤسساتية فقد كشف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن هناك صفحتين، صفحة في فايسبوك رابطها: www.fb.com/cg.gov.ma، والثانية على تويتر: .www.twitter.com/ChefGov_ma