القناة الأولى تعرض سلسلة رمضانية مقتبسة من رواية أدبية

تعرض القناة الأولى، خلال شهر رمضان الكريم، سلسلة تاريخية، مقتبسة من رواية أدبية للروائي البشير الذامون، بعنوان “أرض المدامع”.

وتحمل السلسلة المذكورة عنوان “مرجانة”، وهي من إخراج محمد الشريف، وتشارك فيها أسماء فنية بارزة، في مقدمتهم محمد خيي، وحسن فولان، وعبد السلام بوحسيني، وسناء الركراكي، وزهور السليماني.

وتندرج سلسلة “مرجانة”، ضمن خانة السلسلات التاريخية الدرامية، وتتكون من 4 حلقات يتم عرضها بوتيرة أسبوعية.

وتحكي سلسلة مرجانة قصة فتاة، كانت تنتمي إلى طائفة كناوة، عاشت في فترة نهاية الخمسينيات، وبداية الستينيات، مناضلة أولا من أجل حبها لشاب مثقف، ومتفتح، ومن عائلة أرستقراطية، بالإضافة إلى أن أباه محافظ، وقاس، وثانيا من أجل كنز تاريخي مدفون.