تزامنا مع كورونا.. هزات أرضية ترعب الايطاليين

سجلت منطقة الشمال بايطاليا، اليوم الخميس ، زلزالا بقوة 4.2 درجة على سلم زيختر، عند 11.42 صباحا وعلى عمق ثلاثة كيلومترات.

وأكد المعهد الإيطالي لفيزياء الأرض وعلم البراكين (Ingv) أن هزات أرضية سجلت في منطقة إميليا رومانيا، ويقع مركز الزلزال في منطقة جبلية على بعد عدة كيلومترات عن بلدة تشيرينيالي.

وسجلت نفس المنطقة ، الليلة الماضية ، في حدود الساعة 22.02 ، زلزال اخرا بقوة 3.5 درجة.

وخلفت الهزتين الأرضيتين الذعر لدى العديد من المواطنين، خصوصا أن مواطنين شعروا بالهزات في مدينة ميلانو الواقعة على بعد 120 كلم عن مركز الزلزال، وكذلك في مدن كبيرة أخرى شمال إيطاليا، مثل بولونيا وجنوة. هزة