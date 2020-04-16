رسميا.. وزارة التعليم السعودية للتلاميذ: “كلكم ناجحون”

أعلن وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، نقل جميع الطلاب والطالبات، في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها، في ظل أزمة كورونا الاستثنائية التي أدت إلى توقيف الدراسة.

وقال الوزير، في تغريدة على موقع التويتر، تلاها بيان رسمي للوزارة، اليوم الخميس، إنه “استمرارا لجهود القيادة في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم”.

وكشف بيان وزارة التعليم السعودية أن جميع التلاميذ سينتقلون إلى الأقسام التي تلي صفوفهم مع الحفاظ على عملية التعلم عن بعد وإضافة أنشطة أخرى كتعلم القرآن.

وسجلت السعودية، اليوم الخميس، 493 إصابة جديدة فيروس “كورونا” المستجد ما يرفع العدد الاجمالي للمصابين الى 5862.