شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: تسجيل 753 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت فرنسا 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17920 حالة منذ تفشي الوباء في فرنسا. ولفت مدير عام الصحة جيروم سالومون إلى انخفاضٍ في عدد المصابين بالمستشفيات بواقع 474 مصابا، مضيفاً أن عدد المصابين في العناية المركزة بات أقل بـ209 مرضى، منوهاً إلى أن تفشي الفيروس شهد استقراراً على مستوى مرتفع.

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