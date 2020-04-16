شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة واحدة جديدة بكورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن انخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس لا يعني انحسار الوباء والخطر، مؤكدًا أن سرعة زوال الوباء وانحساره تعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة واحدة جديدة بكورونا في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.