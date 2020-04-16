شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة واحدة جديدة بكورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 402 إصابة. وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن انخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس لا يعني انحسار الوباء والخطر، مؤكدًا أن سرعة زوال الوباء وانحساره تعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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