شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تسجل 728 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن 654 حالة من الإصابات الجديدة مرتبطة بمجمعات سكنية لعمال مهاجرين. والإحصاء الجديد مرتفع كثيرا عن حصيلة أمس الأربعاء التي بلغت 447 حالة جديدة.
ولم تسجل سنغافورة أي حالات وفاة جديدة اليوم الخميس ليظل الرقم عند 10 وفيات. لكن العدوى تنتشر سريعا بين العمال المهاجرين كثيري العدد مما يبرز ما تقول منظمات حقوقية إنها حلقة ضعيفة في جهود احتواء تفشي الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة تسجل 728 إصابة جديدة بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.