شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تسجل 728 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة رصد 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي هناك إلى 4427.

وأوضحت الوزارة أن 654 حالة من الإصابات الجديدة مرتبطة بمجمعات سكنية لعمال مهاجرين. والإحصاء الجديد مرتفع كثيرا عن حصيلة أمس الأربعاء التي بلغت 447 حالة جديدة.

ولم تسجل سنغافورة أي حالات وفاة جديدة اليوم الخميس ليظل الرقم عند 10 وفيات. لكن العدوى تنتشر سريعا بين العمال المهاجرين كثيري العدد مما يبرز ما تقول منظمات حقوقية إنها حلقة ضعيفة في جهود احتواء تفشي الفيروس.