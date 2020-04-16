شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 168 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 13 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر للحالات المصابة بالفيروس حتى الآن هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.
وكشف عن خروج 43 من المصابين بكورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى الآن.
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