شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الليبي» يحتج على العدوان التركي في رسالة للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

• العدوان التركي الغاشم يدك مدن ليبية آمنة ويدعم المرتزقة

وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خطابَا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن التدخل التركي في المدن الليبية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق:" إن رئيس مجلس النواب الليبي تناول ما تتعرض له ليبيا الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة، من عدوان تركي غاشم تدك فيه مدن ليبية آمنة من البحر والجو إضافةً للتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس في مواجهة الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وقواته المسلحة".

وأكد صالح أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويُمثل خرقاً واضحاً وجليا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسفا وتجاهلا كاملا لمخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف صالح " على أن مجلس النواب الليبي يمارس اختصاصاته طبقاً للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة نيابةً عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا ووقف الاعتداء التركي أو السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابةً عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها".