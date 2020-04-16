صحة الكرخ: اخر مصاب من ابناء الشعلة غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، ان اخر مصاب من ابناء الشعلة غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه " بعد مغادرة منتظر الان، يكون جميع المصابين من مدينة شعلة الصدرين قد غادروا المستشفى بعد اكتسابهم الشفاء التام". واضافت ان "جميع المرضى الباقين يتمتعون بصحة جيدة وتحت اشراف خيرة الاطباء".





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