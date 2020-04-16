مسؤول إيطالي: 90% من سكان إيطاليا ما يزالون عرضة للإصابة بكورونا

وقال بروزافيرو، خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع المدني، اليوم الخميس الخاص بحالة الطوارئ في ظل جائحة فيروس كورونا: "في الوقت الحالي هناك دراسة عن الانتشار المصلي للتحقق من عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاتصال بالفيروس وفهم مدى تفشيه".وأردف المسؤول الصحي: "التقديرات تختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن بشكل عام 90% من الأشخاص في إيطاليا لم يتعرضوا للفيروس، وهذا يعني أن جزءا كبيرا جدا من السكان ما يزال عرضة للإصابة".

وأوضح: "للحصول على مناعة القطيع، من الضروري أن يكون هناك نحو 80% من السكان تعرضوا للفيروس، لذا فإن الهدف ما يزال بعيدا جدا".

وأكد رئيس المعهد الإيطالي العالي للصحة انحدار منحنى الإصابات والوفيات، والذي "يظهر في البيانات اليومية"، وقال: "لقد حققنا هدفا مهما وهو إبقاء معدل انتشار الفيروس (R_0) أقل من 1".



ولكن بروزافيرو أضاف، في إشارة إلى دعوات للسماح للأطفال بالخروج من منازلهم للهو: "يجب أن نتحرك بحذر شديد وأن نتجنب حاجة ممارسة النشاط البدني الخارجي للأطفال حتى يتم تقليل المخاطر إلى أدنى حد".