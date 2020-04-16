بالصور.. تحدي عراقي روسي للهروب من ملل الروتين في زمن كورونا

رياضة 2020-04-16 | 20:03 8,168 مشاهدة يواصل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، صفاء هادي، تدريباته المنزلية في روسيا ليكون جاهزاً للتحديات المقبلة مع فريقه كريليا سوفيتوف بعد الانتتهاء من إجراءات فيروس كورونا في البلاد. المحرر: محمد خليل

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