المعارضة الإيرانية تكشف عن خارطة تمويل الحرس الثوري لحزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت المعارضة الإيرانية عن خريطة تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري مليشيا حزب الله اللبناني، عبرإرسال حقائب أموال بواسطة عناصر استخباراتية على متن رحلات جوية إلى لبنان.

وذكرت لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (مقره باريس)، في تقرير لها، أن ضباطا باستخبارات فيلق القدس الذراع الخارجي لمليشيا الحرس الثوري يتنقلون ضمن رحلات طيران بين مطاري طهران وبيروت الخاضع لسيطرة مليشيا حزب الله بلبنان.

وبحسب العين الإخبارية، أوضح التقرير الصادر عن المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة) أن الرحلات بين طهران وبيروت تنقسم إلى ركاب وبضائع ويشرف على تمويل مليشيا حزب الله، مرتضي بختياري رئيس لجنة الخميني الإغاثية في العاصمة الإيرانية.

ويحول العديد من التجار الإيرانيين المقيمين في بيروت أموال عبر مكاتب صرافة محلية لحساب حزب الله في لبنان وعناصر مليشيات أخرى موالية لطهران في سوريا، حسب التقرير.

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ولفت التقرير إلى أن مسؤولي مليشيا حزب الله لديهم قلق تجاه إمكانية حدوث إنشقاقات داخلية بين عناصره في سوريا بسبب خفض الدعم المالي الوارد من النظام الإيراني لنحو النصف على مدار الشهرين الماضيين، جراء تفشي فيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي.

وأعلنت المقاومة الإيرانية أن عشرات من عناصر حزب الله العائدين من سوريا إلى لبنان خلال مطلع الشهر الماضي، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أثناء تدريبهم في ثكنات تابعة لفيلق القدس في طهران.

واستطرد التقرير أن عددا من عناصر مليشيا حزب الله لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات خاضعة لسيطرة الحرس الثوري بالعاصمة الإيرانية بينما عاد بعضهم إلى بيروت.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها الإعلام الإيراني المحلي وجود عناصر من مليشيا حزب الله أثناء مناورة نفذتها مليشيا الحرس الثوري لتطهير مناطق في مدن قم وطهران.

ومنذ تحرير الجنوب اللبناني عام 2000، تطالب أصوات معارضة بنزع سلاح حزب الله لكن دون جدوى فيما هو يجاهر بالدعم الذي يحصل عليه من إيران