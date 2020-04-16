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1100 كرتون تمور سعودية للمحتاجين في عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عدن واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع التمور على أسر الأيتام والنازحين والمحتاجين في محافظة عدن، ووزع أمس 1100 كرتون من التمور بمديرية المعلا، استفادت منها 1100 أسرة، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.



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