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التحالف يرد على استفزازات الحوثيين بضربات عنيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، مأرب

في الوقت الذي يقدم فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إحاطته إلى مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، تنفيذا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية تعنتها إزاء المقترح الأممي، عبر خرق متواصل للهدنة في جميع جبهات القتال.

وردا على الاستفزازات المتكررة شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي في صنعاء، استهدفت ثلاثة مواقع، منها أهداف عسكرية للميليشيات في مديرية خولان الطيال جنوب شرق صنعاء، وغارة جوية على معسكر الفرقة الأولى مدرع، وغارات أخرى على منطقة وادي ظهر بمديرية همدان.

وأعلن التحالف في وقت سابق أن خروقات وقف النار من قبل الحوثيين بلغت حتى أمس الأول 547، وقال «نحتفظ بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام الحوثيين»، وأكد «تطبيق أقصى درجات ضبط النفس أمام انتهاكات الحوثيين»، وشدد على «التمسك بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات الحوثيين مع الاحتفاظ بحق الرد».

وأعلن مصدر عسكري في الجيش اليمني أن الميليشيات ارتكبت 183 اعتداء على مواقع وقوات الجيش في مختلف الجبهات بمسرح العمليات القتالية خلال الـ48 ساعة الماضية. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن المصدر قوله إن الجماعة استغلت التزام الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق النار من أكثر من أسبوع، استجابة لدعوة الأمم المتحدة. وأشار إلى أن الاعتداءات تنوعت بين شن هجمات وقصف بالمدفعية والعيارات المتنوعة، وحشد التعزيزات البشرية والآليات القتالية إلى مواقعها في مختلف الجبهات، مستغلة غياب طيران تحالف دعم الشرعية.

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وأكد المصدر أن الجيش تصدى لهجمات عدة شنتها الميليشيات الإرهابية على مواقع عسكرية شمال الجوف، وفي مديرية نهم وصرواح والبيضاء وحرض، وأفشل محاولات تسلل إلى بعض الطرقات والمنشآت العامة بغرض زراعة الألغام والعبوات الناسفة.

وذكر أن الانقلابيين استمروا في اعتداءاتهم على مواقع الجيش الوطني بامتداد مسرح العمليات، مشيرا إلى استمرار الميليشيات في حشد التعزيزات البشرية والآليات والمعدات القتالية وبناء التحصينات وحفر الخنادق وزراعة الألغام.

وفي السياق حذرت الأمم المتحدة من احتمال انقطاع قريب للمساعدات المنقذة لحياة الملايين في اليمن؛ بسبب عدم وجود التمويل، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «سيؤدي عدم وجود التمويل إلى انقطاع قريب للخدمات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في اليمن، بما في ذلك الغذاء وعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية، إضافة إلى اللقاحات وأدوات المأوى للفارين من الصراع».

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة تعمل 267 منظمة تحت إطار أنشطة وبرامج خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، منها 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة، و38 منظمة غير حكومية دولية، و206 منظمات غير حكومية وطنية، و13 جهة حكومية يمنية.

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