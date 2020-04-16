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ترمب يهدد بفض جلسات الكونجرس

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ترمب يهدد بفض جلسات الكونجرس
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديدا صريحا بفض جلسات مجلسي الكونجرس، مشيرا إلى إحباطه من المشرعين الذين يمنعونه من إجراء تعيينات لمسؤولين في إدارته. وستكون تلك الخطوة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يسمح فض جلسات الكونجرس للرئيس بتعيين مسؤولين بدون موافقة المشرعين.

وقال ترمب من حديقة البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس «إذا لم يوافق مجلس النواب على هذا الفض، سأمارس سلطتي الدستورية بفض مجلسي الكونجرس»، مشيرا إلى أن بعض التعيينات المعلقة تتصل بالجائحة.


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