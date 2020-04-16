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العراق: تركيا تستفزنا وتنتهك سيادتنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل امرأتين إثر قصف الطائرات التركية لمخيم لاجئين جنوب غرب الموصل 400( كلم شمال بغداد).

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وذكر بيان أن «قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية بطائرة مسيرة تركية مسلحة، وتعرض مخيم لعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور (50 كلم جنوب غرب الموصل) للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتان من القاطنين في هذا المخيم»، وأضاف البيان، أن «قوة من الفرقة 14 توجهت إلى مكان الحادث وستعلن التفاصيل لاحقا».

واستنكر العراق قيام الطائرات التركية بخرق أجوائه، واعتبرها استفزازية، وقالت قيادات العمليات المشتركة أمس «نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية صباح أمس الأول، والذي استهدف مخيما للاجئين قرب قضاء مخمور» .

ووصفت القيادة المشتركة في بيانها هذا التصرف بأنه استفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفقا للاتفاقيات الدولية، كما أنه يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، وطالبت أنقرة بوقف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدة استعداد العراق التام للتعاون لضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين.