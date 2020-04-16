غلق المحلات والمتنزهات وتعليق المواصلات.. تفاصيل إجراءات الحكومة لمواجهة زحام شم النسيم

كتب: ضياء السقا

أعلنت الحكومة، مساء الخميس، عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها في يوم شم النسيم، الذي يوافق الإثنين المقبل، لمنع التجمعات والاختلاط حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، في ضوء التدابير الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إيقاف كافة وسائل المواصلات والنقل العام والمترو والسكك الحديد وأتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات، يوم شم النسيم، للحد من التزاحم.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك تواجدا كثيرا في الشوارع على مدار الثلاث الأيام السابقة ولابد أن يدرك المواطن ويتجنب الكثافات، وبناءً عليه تم الموافقة على تطبيق نفس إجراءات يومي الجمعة والسبت على يوم شم النسيم بالغلق الكامل للمحال التجارية.

كما أكد رئيس الحكومة، أنه سيتم الغلق الكامل للشواطئ والمتنزهات، يوم شم النسيم.

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وعلق مدبولى، على القرارات الجديدة، قائلا إن الحكومة تدرك أن إجراءات شم النسيم بها نوع من الشدة فى مثل هذا اليوم، مضيفا: "نقدر رغبة المواطنين في الاحتفال ولكننا ننظر للصالح العام ونريد الخروج فى هذا المناسبة بأقل قدر من الخسائر".

وأضاف أن الإجراءات المتخدة هى للتقليل من التجمعات، مشيرا إلى أن الحفاظ على صحة المواطن هى السبب الرئيسي وراء القرارات.

وتابع: "حريصون على الاستمرار فى السيطرة على أزمة كورونا، ولابد من الحفاظ على صحة المواطن بالتوازى مع سير عجلة الاقتصاد".

ووجه مدبولي الشكر للمجتمع المدني لتقديم التبرعات لدعم العمالة غير المنتظمة لاحتواء آثار فيروس كورونا.