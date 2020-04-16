أعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، في حديث تلفزيوني، أن "فكرة قانون ​العفو العام​ كانت موجودة في الماضي لكنها اليوم يتم طرحها أكثر لتخفيف الإقتظاظ بسبب تفشي ​فيروس كورونا​، تزامن ذلك مع قانون ​زراعة الحشيشة​ التي نتحدث عنها اليوم هي القنّب للاستخدام الطبي، وذلك تسهيلاً لحياة البقاعيين وتوفيراً لفرص العمل، وهذا القانون سيفتح مجالات عمل عديدة، و​لبنان​ ليس ​الدولة​ الأولى التي تقترح قانون العفو العام"، لافتاً الى "عدم القبول بالعفو عمّن قتلوا ​الجيش اللبناني​ وهناك استثناء لهذا الموضوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسين جابر: لن نقبل بالعفو عمّن قتلوا الجيش اللبناني وهناك استثناء لهذا الموضوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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