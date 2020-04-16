أمن الدولة أقفلت معملين في الخيارة ورياق بالشمع الأحمر

أفادت معلومات صحفية عن أن مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة، بالتنسيق مع النيابة العامة الاستئنافية في البقاع ببلدة الخيارة في البقاع الغربي، ضبطت معملا لتصنيع أدوات التنظيف والمعقمات والمطهرات والسبيرتو وغيرها، إذ تبين أن المعمل غير مستوف للشروط القانونية. وبعد الكشف على المنتجات، تبين أنها غير مطابقة للشروط الصحية، فتم حجز المضبوطات، وأقفل المستودع بالشمع الأحمر، وذلك بحضور مندوب من التفتيش الصيدلي في مصلحة الصحة.
واستكمالا للتحقيقات، تم استدعاء جميع موزعي هذه المنتجات وصاحب المستودع من الجنسية اللبنانية وشريكه من التابعية السورية ليصار إلى سحب هذه البضائع غير المستوفية للشروط من السوق اللبنانية. ولاحقا، ضبطت المديرية المذكورة في رياق - قضاء زحلة، بحضور مندوبين عن وزارتي الصناعة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، معملا لإنتاج المعقمات وأدوات التنظيف والمطهرات التي تتم تعبئتها من دون طبع تواريخ الإنتاج على عبواتها، فجرى ضبط البضائع وأقفل المعمل بالشمع الأحمر، بالتنسيق مع القضاء المختص، الى حين تجهيز المعمل بآلة لطباعة تاريخ الانتاج على المنتجات.
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