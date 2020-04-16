حبشي: يجب ان يقارب ملف العفو العام بشكل موضوعي وحيادي

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، في حديث تلفزيوني، ان "العفو العام في حال قاربناه بشكل عشوائي نكون عملياً نشرّع عمليات القتل وزيادة الجرائم، ويجب ان يقارب ملف العفو العام بشكل موضوعي وحيادي".
وأشار حبشي الى ان "نبتة الحشيشة الموجودة اليوم في لبنان نسبة الـTHS فيها مرتفعة اما النبتة الجديدة والمعروفة بالقنب الهندي فهي تكون مقلصة ونسبة الـTHS فيها خفيفة، وهي لأغراض طبيّة، ومنطقة بعلبك الهرمل محرومة وكأنها باتت منطقة خارج الدولة اللبنانية اجتماعياً انمائياً واقتصادياً، والقانون واضح، والتحدي اليوم بقانون تشريع القنب يكمن بمساهمة وإدارة القطاع الخاص، لأن القطاع العام أثبت فشله في إدارة الكثير من الملفات كملف الاتصالات والكهرباء وغيرها".
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