حبشي: يجب ان يقارب ملف العفو العام بشكل موضوعي وحيادي

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​، في حديث تلفزيوني، ان "​العفو العام​ في حال قاربناه بشكل عشوائي نكون عملياً نشرّع عمليات القتل وزيادة الجرائم، ويجب ان يقارب ملف العفو العام بشكل موضوعي وحيادي".

وأشار حبشي الى ان "نبتة ​الحشيشة​ الموجودة اليوم في ​لبنان​ نسبة الـTHS فيها مرتفعة اما النبتة ​الجديدة​ والمعروفة بالقنب الهندي فهي تكون مقلصة ونسبة الـTHS فيها خفيفة، وهي لأغراض طبيّة، ومنطقة ​بعلبك الهرمل​ محرومة وكأنها باتت منطقة خارج ​الدولة اللبنانية​ اجتماعياً انمائياً واقتصادياً، والقانون واضح، والتحدي اليوم بقانون تشريع القنب يكمن بمساهمة وإدارة ​القطاع الخاص​، لأن ​القطاع العام​ أثبت فشله في إدارة الكثير من الملفات كملف ​الاتصالات​ و​الكهرباء​ وغيرها".