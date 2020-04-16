حسن عرض مع وفد من أمل للتعاون بين الحركة والوزارة في مواجهة كورونا

بحث وفد من "حركة أمل"، برئاسة عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، وعضوية مسؤول مكتب الصحة المركزي زكريا توبي، مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي توفيق فرج ورئيس دائرة التجهيز والتموين في وزارة الصحة حسان جعفر، مع وزير الصحة العامة حمد حسن، في سبل التعاون بين الحركة والوزارة لمواجهة أزمة "الكورونا".
وشدد الوفد في بيان على أن "التعاون مع الوزارة هو بمثابة واجب وطني هدفه الاول والاخير تخطي هذه الأزمة وتأمين الحصانة الطبية والوقاية من الوباء لجميع المواطنين، في كل المناطق اللبنانية". كما وطلب الوفد "دعم الوزارة لمراكز الرعاية الصحية من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للبنانيين، مجددا تأكيده وضع كل إمكانات مكتب الصحة المركزي في تصرف وزارة الصحة".
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