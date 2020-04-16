الجيش دعا وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية في طرابلس

دعت ​قيادة الجيش​ ـ ​مديرية التوجيه​، في بيان إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 600 حصة غذائية على عدد من العائلات في ​طرابلس​، مقدمة هبة من جمعية الفضائل للتربية والتعليم - ​بيروت​، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـ المدني ((CIMIC، وذلك اعتبارا من التاسعة من صباح غد

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