اهالي برجا يطالبون بوضع حد لاحراق نفايات

اطلق سكان بلدة برجا في الجهة المجاورة والمحاذية لموقع تجميع نفايات البلدة، اليوم صرخة إستغاثة جديدة، لوضع حد للتلوث والرواح الكريهة ودخان حرق ​النفايات​، من جراء إضرام النيران في موقع النفايات المقابل لبلدة المعنية، والذي يتم بين حين وآخر، ويتسبب بإختناق الأهالي، الذين يلازمون منازلهم للوقاية من ​فيروس كورونا​. ودعا الاهالي الأجهزة الامنية الى التحرك وملاحقة الفاعلين الذين يتسببون بأضرار وأذى ويهددون ​السلامة العامة​ .

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