مستشفى بشري: لا نتائج ايجابية في فحوصات PCR يوم 14 وقبل ظهر 15 الحالي

صدر عن ادارة مستشفى بشري الحكومي بياناً أشارت فيه إلى أنه "لا نتائج ايجابية جديدة في فحوصات PCR التي أجريت في مختبرات مستشفى القديس جاورجيوس بتاريخ 14/4/2020 وبتاريخ 15/4/2020 قبل الظهر.
وأوضح البيان أن "نتائج الفحوصات التي أجريت بعد ظهر 15/4/2020 بالتعاون مع مختبرات Rodolphe Mérieux فلم تصدر بعد".
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