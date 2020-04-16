مستشفى بشري: لا نتائج ايجابية في فحوصات PCR يوم 14 وقبل ظهر 15 الحالي

صدر عن ادارة ​مستشفى​ بشري الحكومي بياناً أشارت فيه إلى أنه "لا نتائج ايجابية جديدة في فحوصات PCR التي أجريت في مختبرات مستشفى القديس جاورجيوس بتاريخ 14/4/2020 وبتاريخ 15/4/2020 قبل الظهر.

وأوضح البيان أن "نتائج الفحوصات التي أجريت بعد ظهر 15/4/2020 بالتعاون مع مختبرات Rodolphe Mérieux فلم تصدر بعد".