حزب التوحيد: لاعتماد مبدأ الأقدمية في تعيينات قيادة الشرطة القضائية

دعت أمانة الإعلام في ​حزب التوحيد العربي​، في بيان لها، الى "اعتماد مبدأ الأقدمية في تعيينات قيادة ​الشرطة القضائية​"، معتبرة ان "التعيينات هي بوّابة بناء الثقة بين ​الحكومة​ وشعبها ولا يجوز إمرار تعيينات تعتريها الشوائب".

وشددت الأمانة الى "عدم السماح بظلم أي شخص كفوء بعد اليوم، فمنطق الإحتكار الذي كان يمارس سابقًا في ​التعيينات الأمنية​ والعسكرية والإدارية قد ولّى الى غير رجعة، وأي تعيين لن يمرّ إلا على أساس الأقدمية والكفاءة لأن قرار ​طائفة الموحدين الدروز​ ليس في جيبة أحد".