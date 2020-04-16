حزب التوحيد: لاعتماد مبدأ الأقدمية في تعيينات قيادة الشرطة القضائية

دعت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي، في بيان لها، الى "اعتماد مبدأ الأقدمية في تعيينات قيادة الشرطة القضائية"، معتبرة ان "التعيينات هي بوّابة بناء الثقة بين الحكومة وشعبها ولا يجوز إمرار تعيينات تعتريها الشوائب".
وشددت الأمانة الى "عدم السماح بظلم أي شخص كفوء بعد اليوم، فمنطق الإحتكار الذي كان يمارس سابقًا في التعيينات الأمنية والعسكرية والإدارية قد ولّى الى غير رجعة، وأي تعيين لن يمرّ إلا على أساس الأقدمية والكفاءة لأن قرار طائفة الموحدين الدروز ليس في جيبة أحد".
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