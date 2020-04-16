وقفة احتجاجية في طرابلس تنديداً بالأوضاع المعيشية الصعبة

تجمع عدد من الأشخاص في ساحة عبدالحميد كرامي في ​طرابلس​ احتجاجًا على الأوضاع المعيشية وعلى تجاوز سعر صرف ​الدولار​ الثلاثة آلاف ليرة، وعدم إيلاء ​الحكومة​ اَي اهتمام للطبقات الشعبية التي زادتها قرارات الحجر والتعبئة العامة فقرًا، من دون أن المبادرة إلى تأمين مقومات الصمود للناس.

هذا وخرج عدد من ​المحتجين​ عن طورهم خلال الوقفة، ما دفع ​الجيش اللبناني​ إلى اتخاذ ​تدابير أمنية​ مشددة في الساحة.