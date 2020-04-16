وقفة احتجاجية في طرابلس تنديداً بالأوضاع المعيشية الصعبة

تجمع عدد من الأشخاص في ساحة عبدالحميد كرامي في طرابلس احتجاجًا على الأوضاع المعيشية وعلى تجاوز سعر صرف الدولار الثلاثة آلاف ليرة، وعدم إيلاء الحكومة اَي اهتمام للطبقات الشعبية التي زادتها قرارات الحجر والتعبئة العامة فقرًا، من دون أن المبادرة إلى تأمين مقومات الصمود للناس.
هذا وخرج عدد من المحتجين عن طورهم خلال الوقفة، ما دفع الجيش اللبناني إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة في الساحة.
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