حزب الخضر: اتجاه البنك الدولي لوقف تمويل سد بسري يأتي بعد بذلنا جهود

اعلن حزب "الخضر ال​لبنان​ي" ان "​الأخبار​ المتداولة حول إتجاه ​البنك الدولي​ لوقف تمويل ​سد بسري​ يأتي ثمرة لجهود بذلها ​حزب الخضر​ والدراسات التي أعدها مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين من مختلف الإختصاصات العلمية حول المشاكل المانعة لإعتماد ​السدود​ في لبنان وأخرى تبين عدم جدوى إنشاء سد بسرى من كل النواحي العلمية، الاقتصادية، الجيولوجية، البيئية والإجتماعية ولجهود الحزب مع الأهالي والإجتماعات التي عقدها مع ممثلي جمعيات وناشطين ومهتمين وأيضا مع البنك الدولي وإتصالات أجراها مع أحزاب الخضر في العالم".

وأشار الحزب في بيان إلى أنه "كان الحزب من الداعين والمشاركين في التحركات مع الأهالي والجمعيات والناشطين البئيين، كل هذه الجهود التي بذلت على مدى أعوام وقرار البلديات المتاخمة لسد بسرى برفض السد، كان لها التأثير على إتجاة البنك الدولي لوقف تمويل السد".