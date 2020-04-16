حملات للكشف على المؤسسات الغذائية في بعض بلدات قضاء صور

أفادت معلومات صحفية عن قيام رئيس لجنة الامن الغذائي في وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور حسن حمود ومراقبو وزارة الصحة العامة في طبابة قضاء صور ومراقبون من الاتحاد، بالكشف على المؤسسات الغذائية في بعض بلدات القضاء، وذلك في إطار الحملات المستمرة لحماية المستهلك ضمن مشروع سلامة الغذاء، كما تم تسجيل بعض الملاحظات الصحية وتنظيم محاضر بها من قبل مراقب وزارة الصحة لتسويتها.
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