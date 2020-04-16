حملات للكشف على المؤسسات الغذائية في بعض بلدات قضاء صور

أفادت معلومات صحفية عن قيام رئيس لجنة الامن الغذائي في وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات ​قضاء صور​ ​حسن حمود​ ومراقبو ​وزارة الصحة​ العامة في طبابة قضاء صور ومراقبون من الاتحاد، بالكشف على المؤسسات الغذائية في بعض بلدات القضاء، وذلك في إطار الحملات المستمرة ل​حماية المستهلك​ ضمن مشروع ​سلامة الغذاء​، كما تم تسجيل بعض الملاحظات الصحية وتنظيم محاضر بها من قبل مراقب وزارة الصحة لتسويتها.

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