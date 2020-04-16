المفتي زغيب لدياب: أرواح الطلاب أمانة بأعناقكم كما السجناء المهددين بالكورونا

توجه المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ برسالة مفتوحة الى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، أعتبر فيها انه "قبل ان تأتي بهذا الظرف الاستثنائي والمصيري الذي يمر به ​لبنان​ بكل سلبيات النظام الذي لا زال رموز فساده يتحكمون بمفاصل ​الدولة​ نقول يا رئيس الوزراء انت قبلت هذا التحدي واعلنت انك تريد ايقاف الهدر واصلاح ما تقدر على اصلاحه ونحن نعلم انك لا تملك الفانوس السحري الذي يمكنك من ان تخرج المارد من داخله وتأمره بان يلقي بامراء ​الفساد​ ما وراء البحار".

ولفت زغيب الى ان بـ"إستطاعتك ان تضع حدا لمن يتلاعب بالامن الغذائي ويجعل من لقمة عيش المواطن حلما لا ينال الا بشق الانفس ويمكنك ان تضع حدا لمن يتلاعب بتصريف ​الدولار​ ويحتكره ويمكنك ان تضع حدا لمن يحتكر مادة ​المازوت​ ويمكنك ان تضع حدا لحوت الطيران الذي يرفض حتى الان ان يرحم ​الطلاب​ الذين يناشدون دولتك لاغاثتهم واعادتهم الى لبنان او ان يسمح لشركات ابدت استعدادها بان تاتي بهم من هناك باسعار مقبولة وبمتناولهم ويمكنك ايضا ان تعطي تعليماتك بالسماح لبعض الدول التي ارادت ان تاتي الى لبنان لاجلاء رعاياه وبطريقها من هناك تاتي باللبنانيين الموجودين على اراضيها دون اي بدل مالي ولكن حوت الطيران لم يقبل وختاما نسال دولتك هل هي فعلا سمكت صغيرة الى درجة عجزها وعدم قدرتها عن الوقوف بوجه هذه الحيتان المتوحشة ام ان وراء الحيتان دينصورات وتماسيح لا تسمح لاحد ان يقترب من الخطوط الحمر التي تجعل من اشخاص هم اكبر من الدولة ومن البلد".

وشدد زغيب لدياب على ان "أرواح الطلاب أمانة بأعناقكم كما ​السجناء​ المهددين بوباء ​كورونا​ وخطر انتشاره على حياتهم في ظل غياب السجون النموذجية وافضل وسائل الحماية فإحميهم بالاسراع بالمطالبة ب​العفو العام​ أيضا وكل لبنان أمل فيكم خيرا فلا تخيبو آماله".