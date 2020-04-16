علمت "الخليج 365" أن أحد الاطباء في مستشفى بيروت الحكومي ثبُت إصابته بفايروس كورونا، اذ تشير المعلومات التي حصلت عليها "النشرة" الى أن الطبيب ليس من فريق الإستجابة للكورونا، ويُرجح أنه اصيب بالفايروس من خارج المستشفى. وقد خضع الفريق العامل معه لفحوصات الكورونا بانتظار النتائج يوم غد، مع التأكيد على أنهم التزموا منازلهم اليوم، وتم إجراء فحص ثان للمصاب للتأكد بشكل تام من إصابته.
كما علمت "النشرة" أن الاطباء العاملين في فريق الإستجابة للكورونا قد خضعوا لفحوصات الـ pcr وجاءت النتائج سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إصابة أحد الاطباء بمستشفى بيروت الحكومي بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.