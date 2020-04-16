النشرة: إصابة أحد الاطباء بمستشفى بيروت الحكومي بفايروس كورونا

علمت "​الخليج 365​" أن أحد الاطباء في ​مستشفى بيروت الحكومي​ ثبُت إصابته بفايروس كورونا، اذ تشير المعلومات التي حصلت عليها "النشرة" الى أن الطبيب ليس من فريق الإستجابة للكورونا، ويُرجح أنه اصيب بالفايروس من خارج المستشفى. وقد خضع الفريق العامل معه لفحوصات ​الكورونا​ بانتظار النتائج يوم غد، مع التأكيد على أنهم التزموا منازلهم اليوم، وتم إجراء فحص ثان للمصاب للتأكد بشكل تام من إصابته.

كما علمت "النشرة" أن الاطباء العاملين في فريق الإستجابة للكورونا قد خضعوا لفحوصات الـ pcr وجاءت النتائج سلبية.