وزير الخارجية البريطاني: رفع إجراءات التباعد الاجتماعي يساهم في انتشار كورونا

أعلن ​وزير الخارجية​ البريطاني ​دومينيك راب​، أن "رفع إجراءات التباعد الاجتماعي يساهم في انتشار وباء ​كورونا​ المستجد، و​بريطانيا​ سوف تستمر بالعمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي الوباء لمدة 3 أسابيع أخرى على الأقل، بالرغم من التأثير ​الاقتصاد​ي السلبي لحالة الإغلاق"، مشدداً على ان "الإغلاق له تأثير سلبي على الاقتصاد، لكن تخفيفه سيكون له تأثير سلبي على البشر والاقتصاد أيضًا".

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