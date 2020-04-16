اللواء سلامي: نشكل يداً واحدة مع الجيش الإيراني أمام نظام الهيمنة والاستكبار

نوه القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي ​اللواء​ ​حسين سلامي​، في بيان، بـ"الجهود المخلصة للجيش الإيراني حيال دعم جهود المجاهدين والمدافعين في ​القطاع الصحي​ في ​ايران​، وتقديم الخدمة للشعب في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيراً الى ان "قوات ​الجيش الإيراني​ والحرس الثوري لن تتوانى لحظة في تعزيز عوامل الردع والاقتدار الشامل لبلاده، رغم أحقاد وخبائث العدو وتشكل يدا واحدة أمام نظام الهيمنة والاستكبار". وأوضح سلامي أن "قوات الجيش والحرس الثوري تشكل يدا واحدة وبنيانا مرصوصا لإيران، أمام نظام الهيمنة والاستكبار والطامعين بهذه الأرض".

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