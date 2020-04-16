رئيسة وزراء نيوزيلندا: سنخفض أجورنا تضامناً مع المتضررين من تفشي كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أنها ومجموعة من المشرعين سيخفضون أجورهم بنسبة 20% على مدار الأشهر الستة المقبلة تضامناً مع المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد"، مشيرة الى ان "هذا يعد تضامنًا مع المواطنين الذين يعتمدون على إعانات الأجور، والذين خفضت أجورهم، ومن فقدوا وظائفهم نتيجة للوباء العالمي"، موضحة ان "هذا الإجراء في حد ذاته لن يغير الوضع المالي للحكومة، إلا أنه يتعلق بإظهار القيادة".
هذا ويبلغ راتب جاسيندا السنوي 281 ألف دولار أميركي، وفقًا لهيئة المكافآت النيوزيلندية التي تقرر الدفع لأصحاب المناصب الرئيسية في البلاد.
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