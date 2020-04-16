رئيسة وزراء نيوزيلندا: سنخفض أجورنا تضامناً مع المتضررين من تفشي كورونا

أعلنت ​رئيسة وزراء نيوزيلندا​ ​جاسيندا أرديرن​، أنها ومجموعة من المشرعين سيخفضون أجورهم بنسبة 20% على مدار الأشهر الستة المقبلة تضامناً مع المتضررين من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرة الى ان "هذا يعد تضامنًا مع المواطنين الذين يعتمدون على إعانات ​الأجور​، والذين خفضت أجورهم، ومن فقدوا وظائفهم نتيجة للوباء العالمي"، موضحة ان "هذا الإجراء في حد ذاته لن يغير ​الوضع المالي​ للحكومة، إلا أنه يتعلق بإظهار ​القيادة​".

هذا ويبلغ راتب جاسيندا السنوي 281 ألف ​دولار​ أميركي، وفقًا لهيئة المكافآت النيوزيلندية التي تقرر الدفع لأصحاب المناصب الرئيسية في البلاد.