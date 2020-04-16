دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters سفن إيرانية اقتربت لمسافة خطيرة من سفن عسكرية أمريكية في الخليج

من إدريس علي

واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت لمسافة خطيرة من سفن عسكرية أمريكية في الخليج واصفا الخطوة بأنها "خطيرة واستفزازية".

كانت تلك المواجهات تحدث بين الحين والآخر قبل بضع سنوات غير أنها توقفت في السنوات الأخيرة، كما تأتي الحادثة في وقت يشهد توترا متزايدا بين البلدين.

وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن السفن الإيرانية اقتربت من ست سفن عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات مع طائرات هليكوبتر للجيش في المياه الدولية.

وأضاف أن السفن الإيرانية اقتربت في لحظة ما لمسافة عشر ياردات من السفينة ماوي التابعة لخفر السواحل الأمريكي.

وقال إن السفن الأمريكية أطلقت عدة تحذيرات بأجهزة اللاسلكي وبإطلاق أبواق السفن.

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وأشار البيان إلى أن السفن الإيرانية عادت أدراجها بعد حوالي ساعة.

ونشرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء تقريرا مقتضبا باللغة الفارسية عن تقرير الجيش الأمريكي، لم يتضمن أي رد من السلطات الإيرانية.

وقال بيان الجيش الأمريكي "إن التصرفات الخطيرة والاستفزازية من جانب البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني زادت خطر حدوث سوء تقدير للوضع والتصادم، وتتنافى مع الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار".

وفي مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ردا على سؤال عما إذا كان قد ناقش الحادث مع وزارة الدفاع (البنتاجون) "تحدثنا كفريق... نعكف على تقييم أفضل طريقة للرد وأفضل طريقة لتوصيل استيائنا مما ... حدث".

كانت المواجهات القريبة مع سفن عسكرية إيرانية متكررة في عامي 2016 و2017. وفي عدة مرات أطلقت سفن البحرية الأمريكية طلقات تحذيرية باتجاه سفن إيرانية عندما اقتربت بشدة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)