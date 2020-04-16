شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما تقدم بالتهنئة بهذه المناسبة إلى الإخوة المسيحيين، متمنياً أن ينعم الجميع بجو من السعادة والسلام، وأن تزول غمة «كورونا» لتعود إلى مصر أعيادها التى يحتفل بها المسلمون مع إخوتهم المسيحيين.

وأضاف رئيس الوفد أن المصريين سيظلون على قلب رجل واحد، كما كانوا دائماً فى مواجهة الأزمات والظروف العصيبة، يجمع بينهم المودة والترابط وحب الوطن الذى لا يوجد مثيل له فى تماسك أهله، وفرحهم معاً فى وقت واحد.

وتابع :"من حسن الطالع أن هذا الأسبوع يجمع بين مناسبتين للمسيحيين والمسلمين معاً، هما عيد القيامة المجيد وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وكأنهما دلالة قوية على تقارب هذا الشعب العظيم.