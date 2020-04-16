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تقديم موعد جلسات البرلمان ليوم 21 أبريل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020.*

يأتى قرار رئيس المجلس  ووفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، *وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك

وكان البرلمان رفع جلساته العامه ليوم 29 مارس ثم قرر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس تأجيل الجلسات ليوم 12 أبريل في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس ثم قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مرة أخرى تأجيلها ل29 أبريل  ثم قرر تقديمها ل21 أبريل

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