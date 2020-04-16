اخبار العالم

راشدين ايجيبت تدعم وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر بـ 50 مليون جنيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن راشدين ايجيبت تدعم وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر بـ 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزارة الصحة تشكر شركة راشدين ايجيبت الإماراتية على دعمها لمواجهة

وجهت وزارة الصحة الشكر لشركة راشدين ايجيبت على مساهمتها ودعمها للوزارة بمبلغ 25 مليون جنيه، فى خطتها الشاملة لمواجهة انتشار فى مصر، وأكدت الوزارة على أن دعم الشركة يساعد على تنفيذ خطة الرعاية ومقاومة انتشار الفيروس بالاضافة الى الحد من اثاره السلبية وتقديم خدمات طبية جيدة للمصابين.

 

وتعتبر شركة راشدين ايجيبت المملوكة لراشد النعيمي، وعبد الله هادي الحسيني، من أكبر الشركات العاملة فى مجالات التجارة والتوزيع والتصنيع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تؤكد على أن مساهمتها  تأتى في إطار روابط وطيدة تربط مجموعة شركات راشدين بمصر، وسعيها الدائم للقيام بكل ما من شأنه تعزيز هذه الروابط ، انطلاقا من واجبتها المجتمعية كشركة كبرى وكرجال أعمال إماراتيين مساهمين في جهود الدعم النوعية والمتميزة التي تقومون بها، والتي تًعلي من شأن روح المشاركة مع مصر من أجل الدفع قدماً بمشروعات ومبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسخير كل القدرات، لدعم الحكومة المصرية للعبور بالمواطن المصري الي بر الأمان.

Advertisements

 

يشار إلى أن تبرع شركة راشدين لوزارة الصحة لم يكن الأول، وإنما بادرت فى وقت سابق، فى بداية انتشار فيروس كورونا فى مصر وتبرعت بمبلغ 25 مليون جنيه أخرى لصندوق تحيا مصر لنفس الغرض، وهو المساهمة فى مكافحة ومواجهة فيروس كورونا واثاره السلبية، إلا أن الشركة لم تعلن عن هذه المساهمة واعتبرتها التزام عليها من منطلق الحرص على طبيعة العلاقة الخاصة التى تربط الشركة بمصر، لتصل حجم اسهامات مجموعة شركات راشدين الاماراتية، وفرعها فى مصر 50 مليون جنيه.

 

جدير بالذكر أن شركات الراشدين فى مصر يعمل بها ما يزيد عن 4500 موظف وعامل في شركاتها العاملة في مصر، كشركة كبرى تعمل فى مجالات التجارة والتوزيع والتصنيع، كما أن الشركة ومنذ بداية أزمة كورونا فى مصر سعت لتنفيذ وتطبيق كافة القرارات الحكومية الصادرة فى مصر للحد من انتشار كورونا، وأكدت الشركة أن العاملين لديها هم رأس المال الحقيقى والثروة التى لا يمكن التفريط فيها مهما كانت الظروف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راشدين ايجيبت تدعم وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر بـ 50 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا