لمواجهة كورونا.. محافظ بني سويف: غلق الحدائق والمتنزهات العامة في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرارًا بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، لمنع أية تجمعات قد تشهدها المحافظة بمناسبة أعياد شم النسيم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، في إطار الخطة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كلف محافظ بني سويف الأجهزة المعنية في الوحدات المحلية والتنفيذية بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع أية تجمعات أو احتفالات خلال فترة أعياد الربيع.

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الأجهزة التنفيذية المعنية في التعامل مع أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.