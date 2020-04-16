بالصور- إزالة 26 حالة تعديات على أملاك الدولة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن حملات الإزالة المكبرة نجحت اليوم الخميس، في إزالة 26 حالة تعديات متنوعة، على مساحة تصل إلى 857 ألفًا و167م2 بجميع المدن والقرى على مستوى المحافظة.

ومنعت الحملات التعدي على 200 فدان بالظهير الصحراوي لقرية بنبان بمركز دراو، من خلال الإزالة الكاملة لبئر مياه جارى إنشاءه بالمنطقة لزراعة هذه المساحة من أملاك الدولة، وجاري تحويل المعتدين للنيابة العسكرية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضدهم من أجل سيادة القانون واسترداد حق الدولة.

وأضاف محافظ أسوان، أن الحملات المكبرة نجحت أيضًا في تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على أراضى زراعية أملاك خاصة في فترات سابقة لفترة الحظر بإجمالي مساحة 73 ألفًا و325م2، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل الحاسم والفوري مع أي حالات للتعدي وخاصة التي تتم خلال فترة حظر التجول.