بالصور.. "تحذيرات كورونا" تضرب أسواق "الفسيخ والملوحة" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تأثرت حركة البيع داخل محال الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، وتباين إقبال الأهالي على شراء الملوحة والرنجة التي تعد الوجبة المفضلة لدي أبناء الصعيد خلال عيد شم النسيم، وذلك بسبب تأثر التحذيرات المتتالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

"الخليج 365" رصد، خلال جولة في عدد من محال بيع الأسماك في أسيوط، تأثير أزمة كورونا على حركة البيع في تلك المحال قبيل الاحتفال بأعياد شم النسيم.

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حسن على، أحد أصحاب محال بيع الأسماك في أسيوط، قال لـ"الخليج 365": إن "أسواق بيع الملوحة تأثرت وانخفض الإقبال علي الشراء، نتيجة للتحذيررات من انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم اقتراب الاحتفال بشم النسيم"؛ مشيرًا إلى الأسماك المملحة يجري اصطيادها من بحيرة ناصر بأسوان، ومنها أسماك الراية وكلب البحر مختلفة الأحجام.

وأضاف "على"، أن "سمكة الملوحة الكلابي، يتراوح حجم الواحدة منها بين كيلو حتى 5 كيلو جرام، وتعرف باسم كلب البحر لتشابه أسنانها مع أسنان الكلاب"، مشيرًا إلي أن سعر كيلو الملوحة الكبيرة 120 جنيهًا، والملوحة الوسط 110 جنيهات، بينما يبلغ سعر كيلو الرنجة 50 جنيها، وسعر كيلو البطارخ 250 جنيها للكيلو.

وأشار فيصل على، أحد بائعي الأسماك، إلي أن حظر التجوال والتزام الأهالي بالجلوس بالمنازل أغلب الأوقات، ساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة المبيعات من 30% إلي 40% وذلك بسبب مخاوف الزبائن من فيروس كورونا المستجد.

