شبكة "سي إن إن": الإستخبارات الأمريكيّة تحقّق في "تخليق كورونا" داخل مختبر صيني

وكالات- نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، الخميس 16 أفريل 2020، عن مسؤولين في الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تواصل التحقيق فيما إذا كان فيروس كورونا قد تم تخليقه داخل مختبر صيني.

ونقلت عن مسؤول إستخباراتي مطلع أن "نظرية مسؤولي الإستخبارات الأمريكية الذين يحققون في نشأة فيروس كورونا في وسط الجائحة القاتلة الحالية، هي أن الفيروس نشأ في مختبر في الصين، وتم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور".

ونقلت عن مصادر أخرى أن "الإستخبارات الأمريكية لم تكن قادرة على تأكيد النظرية، لكنها تحاول تمييز ما إذا كان شخص ما أصيب في المختبر من خلال حادث أو سوء التعامل مع المواد، وربما أصاب آخرين".

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ولا تعتقد الولايات المتحدة أن الفيروس كان مرتبطا بأبحاث الأسلحة البيولوجية.

وتراجع الاستخبارات الأمريكية مجموعة المعلومات الحساسة حول الصين، وفقا لمصدر إستخباراتي، وذلك خلال تتبعهم للفرضية.

واعترف رئيس الأركان المشتركة، مارك ميلي هذا الأسبوع أن الإستخبارات الأمريكية "تلقي نظرة فاحصة" على ذلك.