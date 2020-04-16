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الاستثمار الأوروبي ينشئ صندوقا بـ25 مليار يورو لمواجهة كورونا

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أقر مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم، خطوة إنشاء صندوق ضمان خاص لمواجهة جائحة "كوڤيد -19" بقيمة 25 مليار يورو.


ومن المتوقع أن يقوم الصندوق، بتمكين مجموعة البنك من زيادة دعمها للشركات الأوروبية، بمقدار 200 مليار يورو، مع التركيز على

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر البنك في سياق تقرير عبر موقعه الاليكتروني، أنه من شأن هذه الخطوة أن تمكن البنك من لعب دور رئيسي في المعركة ضد التداعيات الاقتصادية لجائحة المستجد

"كوڤيد-19"، والتي اتخذت إثر توصية صدرت في التاسع من أبريل الجاري من مجموعة اليورو.

ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق - الذي سيؤسس رسميا بمجرد تقديم الدول الاعضاء المساهمين بنسبة 60% على الاقل من رأس مال البنك، الالتزامات الضرورية- مشاركات من جميع ال27 دولة الاعضاء في الاتحاد الإوروبي، إضافة لمساهمات من ميزانية الاتحاد.
 

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