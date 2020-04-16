السنغال تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، تسجيل 21 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأكدت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 353 مصابا منذ

الثاني من مارس الماضي، وهو تاريخ تسجيل أول إصابة، فيما شفي 194، بينما يواصل 38 مصابا علاجهم في المستشفيات.

وأعلن وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف صار، الأحد الماضي، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن عدد الإصابات في السنغال بلغ 280 حالة، مؤكدا شفاء 19 شخصا، ليصل عدد حالات الشفاء التام إلى 171 مصابا.