دول الساحل الإفريقي الخمس تطالب بمزيد من الدعم لمواجهة كورونا

دعا وزراء خارجية دول الساحل الخمس (مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا)، إلى تقديم المزيد من الدعم لمواجهة جائحة كورونا.



جاء ذلك في ختام اجتماع دول الساحل الخمس، والذي تم عن بعد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإذاعة الموريتانية: إن الاجتماع الذي ترأسه وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد حيا - في بيانه الختامي

- خطط الرد على الوباء التي وضعت في كل دولة من مجموع دول الساحل الخمس، طبقا لقواعد منظمة الصحة العالمية الهادفة إلى توفير رد عاجل يحد ويبطئ من انتشار الفيروس وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على الاقتصادات الهشة في هذه البلدان، بفعل التحديات الأمنية والجفاف والتغير المناخي.

ووجه الوزراء نداء إلى كل الشركاء من أجل تضامن أكبر وتعبئة أقوى لصالح بلدان مجموعة دول الساحل الخمس، لإمدادها بعون عاجل من التجهيزات والمواد الطبية التي تعاني منها نقصا حادا.

وفي هذا السياق، أثنى الوزراء على الدور الحاسم الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية، وهنأوا مديرها العام تيدروس ادهانوم جبريسوس على جهوده، من خلال هذه المنظمة، في دعم البلدان المتضررة من الوباء وخصوصا من البلدان الإفريقية.