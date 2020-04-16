وزير خارجية إيطاليا يثمن اعتذار رئيسة المفوضية الأوروبية لبلاده

أشاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، باعتذار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بشأن عدم تضامن دول أوروبية مع بلاده في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال دي مايو في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية إن رئيسة المفوضية الأوروبية اعتذرت اليوم معترفة بأن العديد من الدول لم تكن حاضرة في بداية الوباء عندما كنا بحاجة إلى المساعدة، مشيرا إلى أن كلماتها تمثل حقيقة مهمة، لها وقعها على

أوروبا وعلى المجتمع الإيطالي.

ورأى دي مايو، أنه على الاتحاد الأوروبي الآن يكون شجاعا في الدفاع عن جميع الشعوب وحمايتها، "نحن بحاجة إلى أوروبا أكثر دعمًا"، على حد قوله.

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وفي إشارة إلى مطالبة بلاده بآلية إقراض أوروبية مشتركة، للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد 19، والتي ستناقش خلال القمة الاوروبية الخميس المقبل، قال دي مايو: "تجري الآن إحدى أهم المفاوضات

في تاريخنا، بدفاعنا عن إيطاليا نحن ندافع أيضًا عن وحدة الاتحاد الأوروبي".

وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أشارت في خطابها أمام البرلمان الأوروبي اليوم إلى أن كثيرين كانوا غائبين عندما كانت إيطاليا بحاجة إلى المساعدة في بداية هذا الوباء، وقالت: لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي الآن أن يقدم اعتذارا لإيطاليا.

وأضافت فون دير لاين: "لكن الاعتذارات تكتسي قيمة فقط بتغيير النهج، حيث أن الجميع استغرق وقتًا طويلًا لكي يفهموا أنه علينا حماية بعضنا البعض، ولكن الآن أصبح الاتحاد الأوروبي القلب النابض للتضامن ويقف لمساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة".