وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 30 ألفاً

أعلنت جامعة جون هوبكنز الأميركية، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطى 30 ألفاً.

وباتت الولايات المتحدة أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والإصابات.

وبحسب الجامعة المرموقة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، توفي بالوباء 30990 شخصاً في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19 أمام إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) وفرنسا (17167 وفاة).

كانت الولايات المتحدة سجلت، مساء أمس الأربعاء، أعلى حصيلة يومية على الإطلاق بالفيروس يسجّلها بلد في العالم خلال 24 ساعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وبلغت وفيات الأربعاء حوالي 2600 شخص.

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